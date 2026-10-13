به مناسبت هفته کودک و به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نمایش عروسکی با نام اوکاپی در شهرستان جاسک به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان جاسک گفت: نمایش عروسکی اوکاپی با موضوع دوستی و تفاوت‌ها به کارگردانی رضا جوشعار، اثری جذاب و آموزنده است که با هدف ایجاد نشاط، تقویت خلاقیت و افزایش مشارکت کودکان و نوجوانان در این شهرستان به روی صحنه رفت.

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الهام اشرافی جاسکی افزود: این نمایش در سه نوبت ویژه کودکان و نوجوانان منطقه لیردف، ارتش و شهر جاسک اجرا شد.