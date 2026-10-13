به‌ دنبال وقوع سیلاب هجدهم مهر در شهرستان‌های گرمی و انگوت، رفع موانع آبگیری و بازگشایی مسیر جریان آب در ۵ نقطه از کانال انتقال آب ۱۶ کیلومتری سد گیلارلو صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر منابع آب شهرستان های گرمی و انگوت گفت: با تلاش و اقدام بموقع عوامل اداره منابع آب شهرستان گرمی، ۵ نقطه از کانال آب آور سد گیلارلو که در اثر سیلاب روز گذشته با شاخ و برگ و تنه درختان و خاشاک مسدود شده بود و باعث سریز شدن آب به اراضی کشاورزی مجاور کانال و تخریب آن اراضی می شد، بازگشایی شد.

بدرزاده در ادامه افزود: با شروع بارش‌های پائیزی، آبگیری سدهای حوزه مدیریتی اداره منابع آب شهرستان‌های گرمی و انگوت شروع گردیده و برنامه‌ریزی برای آبگیری حداکثری سدهای در حال بهره‌برداری انجام شده است.

وی به نقش سدها در کنترل و مدیریت سیلاب اشاره کرد و اظهار داشت: سدهای موجود در منطقه باعث کنترل سیلاب بالادست حوضه شده و حجم سیلاب و شدت خسارات احتمالی را کاهش می‌دهد.