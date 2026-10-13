به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن این پیام آمده است:

ارتحال عالم وارسته و فقیه مجاهد، حضرت آیت‌الله حاج شیخ زین‌العابدین قربانی (ره)، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.

این عالم بزرگوار سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در سنگر علم، اجتهاد، تبیین معارف ناب اهل‌بیت (ع) و مجاهدت در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامت جمعه استان گیلان سپری کردند و با تألیف آثار ارزشمند، خدمات ماندگاری به جامعه اسلامی و مردم این استان ارائه نمودند.

اینجانب به نمایندگی از کارکنان فرماندهی انتظامی استان گیلان، این ضایعه مؤلمه را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، بیت مکرم و داغدار ایشان و مردم شریف و ولایت‌مدار گیلان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با اولیاءالله و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.