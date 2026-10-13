در پی تشدید تنش‌ها میان عربستان و نیرو‌های یمنی، شرکت هواپیمایی «اتحاد» روز سه‌شنبه اعلام کرد پرواز‌های این شرکت میان ابوظبی و ریاض، پایتخت عربستان را به دلیل اختلالات منطقه‌ای لغو کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بخش مکتوب خبرگزاری رویترز؛ این شرکت هواپیمایی اماراتی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تعلیق تا دوشنبه آینده (۱۹ اکتبر) ادامه خواهد داشت. همچنین پرواز‌ها به شهر‌های جده و دمام در عربستان نیز به حال تعلیق درآمده‌اند.

مقامات عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کردند که فرودگاه ریاض، دومین فرودگاه پرتردد این کشور پادشاهی پس از جده، در پی دو حمله یمن در روز‌های اخیر، تا دوشنبه ۱۹ اکتبر تعطیل خواهد بود.

شرکت هواپیمایی قطر (Qatar Airways) نیز شامگاه دوشنبه اعلام کرد که با توجه به «وضعیت کنونی»، پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ شهر‌های ریاض و دمام را به طور موقت متوقف می‌کند.