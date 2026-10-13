



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در دیداری معوقه از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر سه‌شنبه میزبان آلومینیوم اراک خواهد بود.

این مسابقه روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود؛ دیداری که دو تیم با اهداف متفاوت برای کسب امتیاز به میدان خواهند رفت.

فجر شهید سپاسی پس از شکست ۶ بر ۱ مقابل سپاهان اصفهان و پایان همکاری با رسول خطیبی، با هدایت مهدی رجب‌زاده به دنبال جبران نتایج اخیر و بازگشت به مسیر امتیازگیری است.

در سوی مقابل، آلومینیوم اراک با سرمربیگری پیروز قربانی، سرمربی پیشین فجر شهید سپاسی، پا به این مسابقه می‌گذارد. قربانی که سابقه هدایت فجر و صعود با این تیم به لیگ برتر را در کارنامه دارد، این بار در قامت سرمربی آلومینیوم مقابل تیم سابق خود قرار می‌گیرد.

آلومینیوم اراک پیش از این مسابقه با ۱۳ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی قرار دارد و به دنبال ادامه روند امتیازگیری خود است. فجر شهید سپاسی نیز امیدوار است با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی، شرایط خود را در جدول بهبود ببخشد.

تیم داوری مسابقه:

- داور وسط: کوپال ناظمی

- کمک‌داوران: علی احمدی و حسین بهوندی

- داور چهارم: مهدی انصاری‌نژاد

- داوران VAR: حسین حسینی و علیرضا ایلدروم

- ناظر داوری: حسین ظهیری