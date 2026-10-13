به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین رونمایی از کارت عضویت اعضای انجمن هنر‌های نمایشی خوزستان و پوستر کتاب پژوهشی «تاریخ تئاتر خوزستان» روز دوشنبه با حضور مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی ایران، «مهوش وقاری» بازیگر سینما و جمعی از مدیران و هنرمندان این حوزه درآبادان برگزار شد.

در این مراسم از پوستر کارت شناسایی اعضای انجمن هنر‌های نمایشی خوزستان به‌عنوان نمادی از هویت حرفه‌ای هنرمندان عضو رونمایی و کارت عضویت شماری از هنرمندان و مدیران این حوزه اهدا شد.

بر اساس اعلام انجمن هنر‌های نمایشی خوزستان، فرایند صدور کارت عضویت برای اعضای انجمن آغاز شده است، این انجمن مطابق اساسنامه خود سه نوع عضویت شامل عضویت مجمع، وابسته و افتخاری را پیش‌بینی کرده است.

همچنین در این آیین از پوستر کتاب پژوهشی «تاریخ تئاتر خوزستان» رونمایی شد؛ اثری که قرار است با پژوهش و نگارش ابوالقاسم غلامحیدر و حسین ذوالفقاری، بخشی از تاریخ و پیشینه هنر‌های نمایشی استان را ثبت و مستند کند.

مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی ایران، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری خوزستان گفت: انجمن هنر‌های نمایشی خوزستان با پیگیری موضوع عضویت یک‌هزار و ۴۵۰ نفر از هنرمندان تئاتر و برنامه‌ریزی برای تدوین کتاب «تاریخ تئاتر خوزستان»، نشان داده است که در مسیر انجام وظایف خود گام برمی‌دارد.

رضا بصیرت با تاکید بر جایگاه انجمن‌های هنر‌های نمایشی در حمایت از هنرمندان افزود: پویایی این انجمن‌ها به‌عنوان مرجع و پناهگاهی برای فعالان تئاتر، از کارکرد‌های اساسی این نهاد‌ها به شمار می‌رود.

ناصر چنانی، معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، سیدصادق فاضلی، مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی استان، حسین ذوالفقاری، قائم‌مقام مدیرعامل انجمن و ابوالقاسم غلامحیدر، مدیر کانون پژوهش، بخشی از مسائل و دغدغه‌های هنرمندان تئاتر خوزستان را با مدیرعامل انجمن هنر‌های نمایشی ایران در میان گذاشتند.