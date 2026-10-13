کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا متلاطم و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها به ویژه شناور‌های سبک و تفریحی با احتیاط انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز صبح وزش باد در سطح دریا و بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار باران و رعد و برق همراه با تشدید ناپایداری جوی در شهرستان بشاگرد پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری، صبح همراه با وزش باد جنوب شرقی بر روی دریا و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و در شهرستان بشاگرد با تقویت بارش‌های نقطه‌ای وسیلابی شدن مسیل‌ها همراه خواهد بود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

او افزود: از لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.