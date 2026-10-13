در نشست تخصصی روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها، آمادگی در برابر مخاطرات جوی و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با همه‌گیری بیماری‌های عفونی تأکید شد.

تأکید بر آمادگی خانواده‌ها برای مقابله با بلایای طبیعی و همه‌گیری بیماری‌ها

تأکید بر آمادگی خانواده‌ها برای مقابله با بلایای طبیعی و همه‌گیری بیماری‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست تخصصی روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها، آمادگی در برابر مخاطرات جوی و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با همه‌گیری بیماری‌های عفونی تأکید شد.

دکتر محمدرضا خواجه‌امینیان مدیر گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در این نشست با اشاره به اهمیت آمادگی جامعه پیش از وقوع بحران‌ها گفت: برای دستیابی به جامعه‌ای تاب‌آورتر، باید آمادگی را از خانواده‌ها و محیط خانه آغاز کرد و در کنار آن، نقش سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول را نیز مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی کاهش خطر بلایا با محوریت آغاز تاب‌آوری از خانه‌ها افزود: افزایش آمادگی خانوار‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید با برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر سازمان‌های مسئول همراه شود.

خواجه‌امینیان، بررسی پدیده ال‌نینو و نگرانی‌های عمومی درباره احتمال افزایش مخاطرات جوی و همچنین آمادگی در برابر همه‌گیری بیماری‌های عفونی را از محور‌های این نشست برشمرد و تصریح کرد: با توجه به مباحث مطرح‌شده از سوی مدیرکل هواشناسی استان یزد، آمادگی در برابر احتمال بارش‌های بیش از نرمال و مخاطرات ناشی از آن و همچنین افزایش دما در تابستان آینده اهمیت دارد.

در ادامه این نشست، سیدرضا زکی‌پور سرپرست مدیریت کاهش خطر در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با تأکید بر ضرورت آمادگی پیش از وقوع حوادث اظهار کرد: بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه می‌توانند در مدت کوتاهی سلامت، امنیت و زندگی روزمره افراد را به خطر بیندازند؛ ازاین‌رو، افزایش آمادگی و توان مقابله با این شرایط باید پیش از وقوع بحران در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: مهم‌ترین اصل در افزایش تاب‌آوری، آغاز آمادگی از خانه است تا هر فرد بتواند با شناخت خطرات و کسب آمادگی لازم، از خود و اعضای خانواده‌اش در شرایط بحرانی محافظت کند.

زکی‌پور خاطرنشان کرد: تقویت آمادگی خانواده‌ها و توانایی واکنش صحیح در زمان وقوع حوادث، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های جسمی و روانی، محدود کردن خسارات و نجات جان افراد دارد.

این نشست با هدف افزایش آگاهی و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی و بیماری‌های عفونی و تبیین نقش خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول در کاهش خطر بلایا برگزار شد.