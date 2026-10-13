به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی دانشگاه استنفورد و پایگاه داده اسکوپوس (Scopus)، پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بار دیگر در فهرست ۲ درصد دانشمندان پراستناد برتر جهان قرار گرفتند و جایگاه علمی خود را در عرصه پژوهش‌های بین‌المللی تثبیت کردند.

بر اساس این گزارش، دکتر بهروز علیزاده بهبهانی، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، برای پنجمین سال متوالی؛ دکتر مرتضی تاکی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، و دکتر مسلم سواری، عضو هیئت علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی، برای سومین سال پیاپی؛ و دکتر حسین جوینده و دکتر محمد نوشاد، اعضای هیئت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، برای دومین سال متوالی در این فهرست معتبر بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

تداوم حضور این استادان در جمع دانشمندان پراستناد جهان، بیانگر استمرار فعالیت‌های علمی و پژوهشی، کیفیت و اثربخشی دستاورد‌های تحقیقاتی و سهم آنان در گسترش مرز‌های دانش در حوزه‌های تخصصی است. این دستاورد همچنین نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در تولید علم و حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی است.

گفتنی است فهرست دانشمندان پراستناد برتر جهان بر پایه شاخص‌های علم‌سنجی و میزان تأثیرگذاری پژوهشگران در حوزه‌های علمی مختلف تدوین می‌شود و جایگاه پژوهشگران را بر اساس معیار‌های استنادی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.