به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: طرح پژوهشی «تدوین اطلس کاربردی گیاهان دارویی خراسان جنوبی» با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های گیاهان دارویی استان و گردآوری اطلاعات تخصصی موردنیاز برای بهره‌برداری علمی، اقتصادی و فناورانه از این ظرفیت‌ها در حال اجراست.

مجتبی ابراهیمی‌رومنجان، با اشاره به اتمام مرحله سوم این طرح پژوهشی گفت: در این مرحله، مطالعات و بررسی‌های مربوط به ظرفیت‌های گیاهان دارویی شهرستان‌های نهبندان و فردوس به پایان رسیده و اطلاعات تخصصی مرتبط با گونه‌های گیاهی، ویژگی‌ها و کاربرد‌های آنها در چارچوب این طرح مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفته است.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی از تنوع قابل‌توجهی در حوزه گیاهان دارویی برخوردار است، افزود: شناسایی علمی این ظرفیت‌های بومی و مستندسازی اطلاعات مربوط به آنها، گامی مهم در مسیر برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی، کشت و فرآوری محصولات گیاهان دارویی و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی استان به شمار می‌رود.

ابراهیمی‌رومنجان با اشاره به اهمیت پیوند پژوهش با نیاز‌های اقتصادی و اجرایی استان گفت: نتایج مطالعات انجام‌شده در قالب این اطلس می‌تواند زمینه مناسبی برای برنامه‌ریزی در حوزه تولید و فرآوری گیاهان دارویی، تقویت زنجیره ارزش این محصولات، افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی فراهم کند و در نهایت به ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال در مناطق مختلف استان کمک کند.

وی گفت: اطلس کاربردی گیاهان دارویی با گردآوری و تحلیل اطلاعات مرتبط با گونه‌های گیاهی و بررسی ویژگی‌ها و کاربرد‌های آنها، می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و مسیر تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه تولید و فرآوری محصولات گیاهان دارویی را هموار سازد.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افزود: طرح تدوین اطلس کاربردی گیاهان دارویی خراسان جنوبی در چهار مرحله تعریف شده و بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی جهاددانشگاهی استان، مرحله نخست این طرح به شهرستان‌های خوسف و بیرجند و مرحله دوم به شهرستان‌های قائنات و زیرکوه اختصاص داشته است.

ابراهیمی‌رومنجان گفت: مرحله سوم نیز با تمرکز بر شهرستان‌های نهبندان و فردوس به پایان رسیده و اجرای این طرح در راستای شناسایی و معرفی هرچه دقیق‌تر ظرفیت‌های گیاهان دارویی استان دنبال می‌شود.