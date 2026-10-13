به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از ابتدای اجرای این طرح سال ۱۴۰۰ تاکنون در ۲۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان طرح تسطیح و یکپارچه سازی اجرا شده است.

قلی زاده افزود: بیشترین سطح اجرای این طرح‌ها در میان شهرستان‌های استان مربوط به شهرستان طبس بوده است.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف کاهش پراکندگی قطعات، بهبود مدیریت آب، افزایش راندمان آبیاری، کاهش هزینه‌های تولید و فراهم‌سازی بستر برای مکانیزاسیون گسترده انجام شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، تسهیل مکانیزاسیون، بهبود مدیریت آب، کاهش اختلافات مرزی، افزایش ارزش زمین، توسعه کشت قراردادی و صنایع تبدیلی از مزایای این طرح است.

قلی زاده گفت: مقاومت اجتماعی و فرهنگی، هزینه‌های سنگین اجرا، زمان‌بر بودن فرآیند، خطر از دست رفتن تنوع کشت، آسیب به لایه‌های حاصلخیز خاک، نیاز به مدیریت قوی پس از اجرا نیز از مشکلات پیش روی اجرای این طرح محسوب می شود.

وی افزود: ادامه این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، جلب مشارکت واقعی بهره‌برداران، تأمین اعتبارات کافی و توجه به ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی است تا مزایای این طرح‌ها به‌طور کامل محقق شود.