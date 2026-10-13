به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در ششمین جلسه کارگروه وصول مطالبات کلان شبکه بانکی استان که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد گفت: بخشی از مطالبات شبکه بانکی برای مدت طولانی بلاتکلیف مانده است؛ ازاین‌رو لازم است با بررسی دقیق پرونده‌ها، موانع موجود در مسیر وصول مطالبات شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

عبدالعلی کیان‌مهر افزود: ضروری است پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی، بررسی‌های لازم با دقت و جامعیت بیشتری انجام شود تا از بروز ایرادات حقوقی و طولانی‌شدن روند رسیدگی جلوگیری شود، پس از ورود پرونده‌ها به فرآیند قضایی نیز پیگیری‌ها باید در چارچوب قوانین و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه یابد.

معاون اقتصادی استاندار گفت: همکاری مؤثر شبکه بانکی، دستگاه قضایی و ضابطان قانونی در شناسایی دارایی‌های قابل وصول بدهکاران، می‌تواند به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و بازگشت منابع بانکی به چرخه تأمین مالی بخش‌های اقتصادی کمک کند.

کیان‌مهر گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات مرتبط با ساخت و خرید مسکن، به‌ویژه تسهیلات حمایتی و تکالیف قانونی بانک‌ها در این حوزه، باید با جدیت دنبال شود، ضروری است بانک‌ها ضمن رفع موانع اجرایی و تسریع در بررسی پرونده‌های متقاضیان، زمینه بهره‌مندی واجدان شرایط از تسهیلات مسکن را فراهم کنند.