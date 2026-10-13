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کیانمهر: تعیین تکلیف مطالبات کلان بانکی و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در ششمین جلسه کارگروه وصول مطالبات کلان شبکه بانکی استان که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد گفت: بخشی از مطالبات شبکه بانکی برای مدت طولانی بلاتکلیف مانده است؛ ازاینرو لازم است با بررسی دقیق پروندهها، موانع موجود در مسیر وصول مطالبات شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
عبدالعلی کیانمهر افزود: ضروری است پیش از ارجاع پروندهها به مراجع قضایی، بررسیهای لازم با دقت و جامعیت بیشتری انجام شود تا از بروز ایرادات حقوقی و طولانیشدن روند رسیدگی جلوگیری شود، پس از ورود پروندهها به فرآیند قضایی نیز پیگیریها باید در چارچوب قوانین و با هماهنگی دستگاههای ذیربط ادامه یابد.
معاون اقتصادی استاندار گفت: همکاری مؤثر شبکه بانکی، دستگاه قضایی و ضابطان قانونی در شناسایی داراییهای قابل وصول بدهکاران، میتواند به تعیین تکلیف پروندههای معوق و بازگشت منابع بانکی به چرخه تأمین مالی بخشهای اقتصادی کمک کند.
کیانمهر گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات مرتبط با ساخت و خرید مسکن، بهویژه تسهیلات حمایتی و تکالیف قانونی بانکها در این حوزه، باید با جدیت دنبال شود، ضروری است بانکها ضمن رفع موانع اجرایی و تسریع در بررسی پروندههای متقاضیان، زمینه بهرهمندی واجدان شرایط از تسهیلات مسکن را فراهم کنند.