در حالی که نوسانات بازار پروتئین همواره یکی از دغدغه‌های معیشتی مردم است، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از ثبات کامل بازار مرغ در استان خبر داد و اعلام کرد با ثبت بیش از ۲۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در نیمه نخست سال، نه تنها نیاز داخلی تأمین شده، بلکه مازاد تولید به سایر نقاط کشور نیز ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با تأکید بر وضعیت مطلوب تولید در واحد‌های مرغداری استان، هرگونه نگرانی در خصوص کمبود گوشت مرغ را رد کرد.

او با اشاره به مدیریت دقیق زنجیره‌های تولید گفت: به لطف برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و فعالیت بی‌وقفه واحد‌های تولیدی، بازار مرغ استان از ثبات لازم برخوردار است و مردم هیچ نگرانی بابت تأمین این کالای اساسی نداشته باشند.

بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، مجموعاً ۲۸ میلیون و ۲۷۴ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های تولیدی استان به ثبت رسیده است. این حجم از تولید، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آذربایجان‌غربی در تأمین امنیت غذایی است.

اصغری با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از این تولیدات فراتر از نیاز مصرفی استان است، افزود:با این سطح از تولید، آذربایجان‌غربی توانسته است نقش مهمی در تنظیم بازار سایر استان‌های کشور نیز ایفا کند و بخشی از مازاد نیاز داخلی به بازار‌های هدف ارسال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام برای مدیریت بازار، تصریح کرد: این شرکت با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و زنجیره‌های تولید، اقدام به جمع‌آوری و خرید مرغ منجمد کرده است. هم‌اکنون ذخیره‌سازی‌های استراتژیک در انبار‌های شرکت پشتیبانی و همچنین سردخانه‌های زنجیره‌های تولید به میزان کافی انجام شده است.

وی تأکید کرد که این ذخایر به منظور پیشگیری از نوسانات احتمالی در ماه‌های آتی تدارک دیده شده است تا روند عرضه مرغ به بازار بدون وقفه و با قیمت مناسب ادامه یابد.

اصغری در پایان، اولویت راهبردی این سازمان را ارتقای کیفیت و پایداری در تولید دانسته و گفت: ارتقای زنجیره‌های تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در واحد‌های مرغداری، نقشه راه ما برای آینده است. با به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین در تولید، قصد داریم ضمن کاهش هزینه‌های تمام‌شده، بهره‌وری در واحد‌های مرغداری را به سطوح بالاتری برسانیم تا همواره شاهد بازار متعادل و تولید پایدار باشیم.