به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلا در رزمایش اقتدار جانفدایان شهرستان نکا؛ دفاع مقدس را نماد ایستادگی و حفظ تمامیت ارضی کشور دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی مردم، تبعیت از رهبری و تداوم حضور در صحنه برای مقابله با تهدید‌های دشمن تأکید کرد.

سردار محمدرضا موحد با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه و حفظ انسجام ملی، اظهار داشت: وحدت و همبستگی میان مردم، مسئولان و نیرو‌های انقلابی از عوامل مهم عبور کشور از چالش‌ها و مقابله با تهدید‌های دشمنان است.

وی با قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان در این رزمایش، به بررسی وضعیت ایران در حدود ۲۰۰ سال گذشته پرداخت و با مقایسه شرایط کشور در دوره‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی، بر اهمیت استقلال سیاسی و توان دفاعی کشور تأکید کرد.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به وضعیت ایران در دوران قاجار و پهلوی، اذعان داشت: ضعف حکومت‌های وقت در مواجهه با قدرت‌های خارجی، زمینه‌ساز خسارت‌های گسترده‌ای به کشور شد.

وی همچنین با اشاره به جنگ جهانی اول، آماری درباره میزان مرگ و میر ناشی از قحطی و شرایط نامناسب آن دوره مطرح کرد.

سردار موحد با اشاره به اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، به عملکرد حکومت پهلوی اول پرداخت و گفت: بررسی تاریخ کشور نشان می‌دهد که برخورداری از استقلال و توان دفاعی برای حفظ تمامیت ارضی و مقابله با تهدید‌های خارجی اهمیت اساسی دارد.

وی با اشاره به دوران پس از انقلاب اسلامی، دفاع مقدس هشت‌ساله را نمونه‌ای از ایستادگی ایران در برابر تجاوز خارجی توصیف کرد و بیان کرد: ایران در دوران جنگ با وجود محدودیت‌های تجهیزاتی و حمایت قدرت‌های خارجی از رژیم بعث عراق، با اتکا به ایمان، وحدت ملی و رهبری امام خمینی (ره) توانست از تمامیت ارضی خود دفاع کند.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر نقش مردم و نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت کشور، اظهار کرد: توانمندی‌های دفاعی و دستاورد‌های جمهوری اسلامی؛ حاصل تلاش جوانان، دانشمندان، متخصصان و نیرو‌های مسلح و همچنین همراهی و پشتیبانی مردم است.

سردار موحد وحدت کلمه، تبعیت از رهبری و حفظ آمادگی در برابر تهدید‌ها را از عوامل مؤثر در تداوم امنیت کشور دانست و بر ضرورت پرهیز از رفتار‌ها و گفتار‌هایی که موجب نگرانی مردم می‌شود، تأکید کرد.

فرمانده سپاه کربلا همچنین با اشاره به اهدافی که به گفته وی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ مطرح کرده بود، بر برچیده‌شدن نظام شاهنشاهی، استقرار جمهوری اسلامی و نقش‌آفرینی مردم در اداره کشور تأکید کرد و تداوم حرکت در مسیر این اهداف را نیازمند حفظ انسجام و حضور مردم دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال بروز تهدید‌های جدید، هشدار داد هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنش نیرو‌های کشور مواجه خواهد شد و تأکید کرد: در چنین شرایطی، حفظ آرامش جامعه، تقویت همبستگی و هوشیاری در گفتار و رفتار باید مورد توجه قرار گیرد.