وزیر کشور در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای، روز گذشته به دعوت همتای آذربایجانی خود به منظور گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه‌های مرزی و تجاری به باکو سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی وزیر کشور در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای ، روز گذشته به دعوت همتای آذربایجانی خود به باکو سفر کرد.

همچنین وزیر کشور­ ­در حاشیه دیدار دوجانبه با ولایت عیوض‌اف، وزیر کشور جمهوری آذربایجان، از توافق دو طرف برای گسترش همکاری‌ها در عرصه های مختلف به ویژه در زمینه های مرزی و تجاری خبر داد.