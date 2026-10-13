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وزیر کشور در ادامه رایزنیهای منطقهای، روز گذشته به دعوت همتای آذربایجانی خود به منظور گسترش همکاریها در عرصههای مختلف به ویژه در زمینههای مرزی و تجاری به باکو سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی وزیر کشور در ادامه رایزنیهای منطقهای ، روز گذشته به دعوت همتای آذربایجانی خود به باکو سفر کرد.
همچنین وزیر کشور در حاشیه دیدار دوجانبه با ولایت عیوضاف، وزیر کشور جمهوری آذربایجان، از توافق دو طرف برای گسترش همکاریها در عرصه های مختلف به ویژه در زمینه های مرزی و تجاری خبر داد.