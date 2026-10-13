یک و نیم هکتار از اراضی ملی در شوشتر به ارزش ۶۳۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شوشتر از بازگشت اراضی ملی به مساحت ۱۵ هزار مترمربع و به ارزش بیش از ۶۳۰ میلیارد ریال به بیت‌المال در این شهرستان خبر داد.

محمد رضا بهادری با اشاره به ۱۵ عملیات فوری برای رفع تصرف اراضی ملی در شهرستان اظهار کرد: این رفع تصرف‌ها که با هوشیاری نیرو‌های یگان حفاظت اراضی انجام شد، منجر به بازگرداندن اراضی ملی به ارزش ۶۳۰ میلیارد ریال شد.

وی بیان کرد: این عملیات شامل ۱۵ هزار متر مربع زمین بود که با پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان انجام شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شوشتر با تأکید بر برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق عمومی تصریح کرد: عوامل یگان حفاظت اراضی به‌صورت شبانه‌روزی تحرکات در اراضی دولتی را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.

وی در پایان از همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی تقدیر کرد و از شهروندان خواست موارد مشکوک به زمین‌خواری را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ گزارش دهند.