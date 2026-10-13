رئیس‌کل دادگستری استان لرستان از ثبت و نهایی‌سازی دو قرار قبولی وثیقه در حوزه قضایی شهرستان سلسله در کمتر از پنج دقیقه خبر داد و این اقدام را گامی در جهت هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی و تکریم ارباب‌رجوع دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عمران علی‌محمدی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی، اظهار داشت: در اجرای دقیق طرح وثیقه و کفالت الکترونیکی، گام‌های مؤثری در جهت تسریع در امور مراجعان برداشته شده است که نمونه موفق آن، ثبت دو قرار قبولی وثیقه در حوزه قضایی شهرستان سلسله در کمتر از پنج دقیقه است.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان افزود: اجرای هوشمند و برخط این فرآیند، ضمن تسریع در انجام تشریفات قانونی و حذف فرآیند‌های زمان‌بر اداری، مراجعات حضوری را به حداقل رسانده و از اتلاف وقت شهروندان جلوگیری می‌کند.

علی محمدی با اشاره به مزایای این طرح تصریح کرد: بهره‌گیری از سامانه وثیقه الکترونیکی، زمینه‌ساز تعیین تکلیف سریع وضعیت متهمان شده و از بازداشت‌های ناشی از اطاله اداریِ پذیرش وثیقه جلوگیری می‌کند که این امر مستقیماً در کاهش جمعیت کیفری و حفظ حقوق شهروندی تأثیرگذار است.

از ۱۵ مهر سامانه ضمانت الکترونیک در سراسر کشور اجرایی شده است. این طرح با هدف جلوگیری از بازداشت متهمان صورت می گیرد و با ارزیابی لحظه ای اموال غیرمنقول، ضمن تسریع فرآیند وثیقه‌گذاری برای متهمان، از هزینه کارشناسی و رفت و آمد برای این کار جلوگیری می کند