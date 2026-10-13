پاییز امسال بیش از ۴۴۰ هزار هکتار گندم و ۱۶۰ هزار هکتار جو در زمین‌های کشاورزی استان همدان، کشت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه تاکنون کشت بیش از ۲۰۰ هزار هکتار گندم و ۸۰ هزار هکتار جو در سامانه جهاد کشاورزی ثبت شده است، گفت: همچنین پاییز امسال ۶۰۰ هکتار کلزا در استان کشت شد.

علی بایگانه از تامین حدود ۲۰ درصد بذر اصلاح شده کشاورزان استان خبر داد و افزود: حدود ۲۰ هزار تن گندم و جو اصلاح شده، با کمک تحقیقات کشاورزی، بخش خصوصی و اجرا به قیمت مصوب ۷۲ هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

او همچنین با اشاره به با هدف افزایش تنوع بذر، ۲۰ نوع بذر گندم و ۱۰ نوع بذر جو در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته است گفت: برای هر هکتار کشت غلات دیم، یکصد کیلوگرم کود شیمیایی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد که از این میزان ۸۰ درصد هنگام کشت و ۲۰ درصد در فصل بهار به عنوان سرک به کشاورزان تحویل داده می‌شود.