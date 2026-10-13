به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کولیوند گفت: موزه آب یزد با به نمایش گذاشتن اسناد تاریخی، ابزار‌های سنتی و جلوه‌هایی از شیوه‌های استحصال، انتقال و بهره‌برداری از آب، بخشی از تجربه چند هزارساله مردم این سرزمین در مواجهه با محدودیت منابع آبی را به تصویر می‌کشد. تجربه‌ای که در اقلیم خشک و کم‌آب یزد، نقشی اساسی در شکل‌گیری تمدن و تداوم زندگی داشته است.

وی افزود: با وجود شرایط جنگی در کشور در نیمه نخست سالجاری بیش از ۱۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از موزه تاریخی آب یزد بازدید کردند. این مجموعه با ارائه تصویری ملموس از روش‌های سنتی مدیریت آب، فرصتی برای آشنایی بازدیدکنندگان با ارزش آب و ضرورت حفاظت از این منبع حیاتی فراهم می‌کند.

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد با اشاره به جایگاه تاریخی آب در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن این استان تصریح کرد: مردم یزد در طول تاریخ با تکیه بر دانش بومی، ابتکار و مدیریت هوشمندانه منابع محدود آبی، شیوه‌هایی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه توسعه داده‌اند که قنات‌ها از برجسته‌ترین نمونه‌های آن به شمار می‌روند. معرفی این دستاورد‌ها می‌تواند زمینه شناخت عمیق‌تر نسل جوان از میراث آبی استان و ضرورت پاسداری از آن را فراهم سازد.

کولیوند ادامه داد: موزه آب یزد در خانه تاریخی کلاهدوزها، واقع در میدان امیرچقماق، قرار دارد و بازدیدکنندگان در این مجموعه با بخش‌هایی از تاریخ استحصال آب از دل زمین، ابزار‌های مورد استفاده در این فرایند و شیوه‌های انتقال و بهره‌برداری از آن در گذشته آشنا می‌شوند. معماری تاریخی بنا و روایت‌های مرتبط با تاریخ آب نیز به درک بهتر دشواری‌های تأمین آب در گذشته و اهمیت مدیریت این منبع ارزشمند کمک می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان معرفی میراث تاریخی آب و نیاز‌های امروز جامعه خاطرنشان کرد: در شرایطی که محدودیت منابع آب و خشکسالی از مهم‌ترین چالش‌های استان یزد به شمار می‌رود، بازخوانی تجربه گذشتگان و انتقال فرهنگ صرفه‌جویی به نسل‌های جدید اهمیت ویژه‌ای دارد. موزه آب می‌تواند با معرفی شیوه‌های سازگاری با کم‌آبی و ارزش‌گذاری بر منابع طبیعی، به افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت مصرف مسئولانه آب کمک کند.

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد در پایان با اشاره به اهمیت ثبت جهانی قنات‌های ایران گفت: قنات‌ها نمونه‌ای برجسته از دانش مهندسی و مدیریت منابع آب در ایران هستند که با بهره‌گیری از دانش بومی و شناخت دقیق شرایط طبیعی، امکان تأمین آب و شکل‌گیری سکونتگاه‌ها را در مناطق خشک فراهم کرده‌اند. معرفی این میراث در موزه آب، فرصتی برای بازشناسی توانمندی‌های تاریخی ایرانیان و انتقال این تجربه ارزشمند به نسل‌های آینده است.