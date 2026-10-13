به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از تداوم مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط این کمیسیون، گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد و طرح موضوعات نظارتی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تغییر محسوسی در رویکرد مدیریتی سازمان غذا و دارو ایجاد نشده و انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند.

عالیه زمانی کیاسری عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به تداوم کمبود‌های دارویی با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، گفت: در نقل‌وانتقال برخی دارو‌ها محدودیت‌هایی وجود دارد، اما در چنین شرایطی همچنان گروه‌هایی هستند که از این وضعیت نهایت بهره‌کشی را می‌کنند و در حوزه نظارت نیز اراده کافی برای برخورد با این مسائل مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوعات مختلفی از جمله طرح اعمال ماده ۲۳۴ مطرح شده و جلسات متعددی نیز درباره دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کرده‌ایم، اما تاکنون در حوزه تجهیزات پزشکی تغییرات ملموسی ایجاد نشده و سازمان غذا و دارو نیز رویکرد مدیریتی خود را اصلاح نکرده است.

ضرورت بازنگری در فرآیند‌ها و مدیریت سازمان غذا و دارو

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم با انتقاد از تداوم روند‌های موجود در مدیریت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ادامه داد: سازمان غذا و دارو نه در فرآیند‌های خود بازنگری می‌کند و نه نسبت به عملکرد افرادی که به‌اشتباه در این سیستم به کار گرفته شده‌اند، تجدیدنظر دارد؛ در حالی که وظیفه مجلس عزل و نصب مدیران نیست و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه خود نسبت به عملکرد، انتصابات و شیوه مدیریت این حوزه بازنگری کنند، اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه مشاهده نشده است.

ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول

زمانی کیاسری با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور و واحد‌های بازرسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند؛ چراکه بسیاری از مسائل و مشکلات به‌درستی منعکس نمی‌شوند و در عمل به حاشیه می‌روند یا نادیده گرفته می‌شوند.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های وزیر بهداشت، انتظار می‌رود این اقدامات به نتایج ملموس‌تری منجر شود، اما در برخی حوزه‌ها همچنان مشکلات باقی است و در نهایت مردم هستند که از پیامد‌های این وضعیت متضرر می‌شوند.

غفلت از اجرای تکالیف برنامه هفتم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت برای ساماندهی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، یادآور شد: بخش‌هایی از تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است و رئیس‌جمهور که خود از نویسندگان این برنامه بوده، باید درباره میزان اجرای احکام مرتبط و دلایل محقق نشدن آنها پاسخگو باشد