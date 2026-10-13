در واکنش به اظهارات سخیف وزیر امور خارجه آمریکا علیه تمدن بزرگ ایران، تجمع مردمی «جان فدایان تمدن ایران » عصر فردا در مجموعه جهانی تخت جمشید برگزار می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پی اظهارات سخیف وزیر امور خارجه آمریکا که با هدف تحریف تاریخ و تمدن کهن ایران بیان شده بود، مردم فارس با هدف نشان دادن تمدن سترگ و نمایش شکوه و عظمت هویت ملی ایران و ایستادگی خود، تجمع بزرگی را با شعار «جان فدایان تمدن» برگزار می‌کنند

این اجتماع مردمی قرار است عصر چهارشنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵:۳۰ در مجموعه جهانی تخت جمشید برگزار شود.

شرکت‌کنندگان با حضور گسترده خود، پیامی قاطع به جامعه جهانی ارسال می کنند که تمدن ایران فراتر از ادعاهای بی‌اساس سیاست‌مداران خارجی، بر پهنه تاریخ استوار است.

وزیر خارجه آمریکا که دولتش در جنگ علیه ایران ناکام مانده است، در اظهاراتی دروغین در آتن پایتخت یونان اقدام به تحریف تاریخ ایران و منطقه کرد و مدعی به آتش کشیدن معابد و زیارتگاه‌های این شهر توسط ارتش‌های خشایارشا در ۴۸۰ سال پیش از میلاد مسیح شد.

مردم و مقام‌های ایرانی در واکنش به این ادعاهای تاریخی درنگ نکرده و سیل انتقادها به سمت روبیو روانه شد.