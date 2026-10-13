رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت و برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی، از رفع تصرف ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی در امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،‌عباس پوریانی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت و برخورد قانونی با متجاوزان به عرصه‌های طبیعی، از رفع تصرف ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی که پیش‌تر در اختیار افراد قرار گرفته بود خبر داد و خواستار پیگیری جدی تخلفات مرتبط با جنگل‌ها، منابع طبیعی و سواحل استان شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از جنگل‌ها، منابع طبیعی و عرصه‌های ملی استان گفت: دستگاه‌های مسئول باید در حوزه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و تخلفات مرتبط با سواحل، وظایف قانونی خود را به‌طور جدی دنبال کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به وجود حدود ۴۸۵ کیلومتر نوار ساحلی افزود: پرونده‌هایی مانند ساحل‌خواری و تعرض به اراضی ساحلی باید با حساسیت ویژه مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و گزارش‌های مربوط به این تخلفات به‌سرعت پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در پیشگیری از تخلفات تاکید کرد: مسئولان باید همراه با تکالیف قانونی خود، در صورت مشاهده یا دریافت گزارش درباره تصرف اراضی ملی و تخلفات مرتبط، موضوع را به دادستان حوزه قضایی مربوطه منعکس کنند تا اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان انجام شود.

پوریانی همچنین با اشاره به طرح‌های اجرا در زمینه بازپس‌گیری زمین‌های ملی بیان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده شش ماه نخست امسال، حدود ۳۷۰ هکتار از زمین‌های ملی که پیش‌تر مورد تصرف اشخاص قرار گرفته بود، رفع تصرف شد.