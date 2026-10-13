مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با عذرخواهی از مردم بابت اختلال سامانه ثبت اطلاعات کالابرگ، از احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام و تصمیم‌گیری درباره مراحل بعدی پس از بررسی آمار ثبت اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه؛ «محمود ملکوتی‌خواه» درباره تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ گفت: در دولت و کمیسیون اقتصادی، موضوع اصل افزایش اعتبار کالابرگ با حضور دستگاه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن تصمیم‌گیری شد. همچنین در آیین‌نامه تدوین‌شده، تعیین نحوه شناسایی مشمولان، تأمین منابع و زمان اجرای طرح به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار شده است.

او افزود: با توجه به اینکه مسئولیت اجرای این طرح به دستگاه متولی سپرده شده است، زمان ابلاغ و اجرای آن نیز بر اساس تشخیص دستگاه مربوطه و با توجه به وضع منابع و اطلاعات مورد نیاز تعیین خواهد شد. بنابراین، هم اکنون درباره جزئیات اجرایی افزایش اعتبار کالابرگ اطلاع دقیقی ندارم.

ملکوتی‌خواه درباره احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات خانوار‌ها گفت: بر اساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات، حدود ۴۰ میلیون مراجعه به درگاه ثبت شده است؛ در حالی‌که اقدام مورد نظر باید از سوی سرپرستان خانوار انجام می‌شد. حجم زیاد مراجعات باعث شد درگاه نتواند پاسخگوی تقاضا باشد و قطعی‌هایی رخ دهد که بابت این موضوع از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود مهلت ثبت اطلاعات تمدید شود، گفت: ابتدا باید تا پایان روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، یعنی آخرین مهلتی که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، بررسی کنیم چه نسبتی از جامعه هدف موفق به ثبت اطلاعات خود شده‌اند. پس از آن، درباره مراحل بعدی ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی تصمیم‌گیری خواهد شد.

او افزود: ابتدا باید اطلاعات افرادی که فرم مربوطه را تکمیل کرده‌اند، بررسی و ثبت شود تا پرداخت اعتبار برای آنها انجام گیرد. سپس اطلاع‌رسانی مرحله بعد صورت می‌گیرد تا افرادی که در مرحله نخست موفق به تکمیل اطلاعات نشده‌اند، فرصت انجام این کار را داشته باشند.

ملکوتی‌خواه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که در مهلت اولیه موفق به تأیید اطلاعات خود نشده‌اند، در مراحل بعدی امکان تکمیل اطلاعات و برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ را خواهند داشت، گفت: این امکان در چارچوب مراحل بعدی ثبت اطلاعات قابل پیگیری است.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: افراد باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند. پس از پاسخ‌گویی به شش سوال و تکمیل مراحل مربوط، سامانه پیام موفقیت‌آمیز بودن ثبت اطلاعات را به فرد نمایش می‌دهد و پرداخت اعتبار برای این افراد، پس از ثبت اطلاعات انجام خواهد شد.