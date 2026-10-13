به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شب شعر بزرگداشت روز خواجه حافظ شیرازی در قالب سلسله نشست‌های فرهنگ و اندیشه در کاشان برگزار شد.

در این مراسم تعدادی از بانوان اساتید پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و اعضای هیئت علمی دانشگاه به ابعاد شخصیتی حافظ شیرازی پرداختند.

در این شب شعر شاعران برجسته کاشانی سروده‌های خود را پیرامون مقام والای حضرت زینب، خاطره فداکاری بانوان در عرصه‌های مختلف، ایثارگری آنان در دوران دفاع مقدس و نقش مؤثر آنان در پاسداشت ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی قرائت کردند.

واکسیناسیون ۱۶ هزار راس دام سبک و سنگین در پشتکوه دوم فریدونشهر

بیش از ۱۵ هزار راس دام سبک و ۱۰۰۰ راس دام سنگین در ۷ روستای پشتکوه دوم فریدونشهر واکسیناسیون و ضد عفونی شدند.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان فریدونشهر گفت: این طرح با هدف مقابله و ریشه کنی بیماری‌های مشترک بین انسان و دام اجرا شد.

امیر مسعود شهبازی افزود: طرح واکسیناسیون دام در شهرستان فریدونشهر برای بیش از ۳۰۰ هزار راس دام سبک و ۱۰ هزار راس دام سنگین در حال اجراست.