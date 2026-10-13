معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، از برگزاری مسابقات و برنامه‌های متنوع ورزشی و فرهنگی گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، از ۲۳ مهر تا ۲ آبان در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرزاد رادبوی، با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های بدنی افزود: برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ورزش، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، شناسایی استعداد‌های ورزشی و فراهم‌کردن فرصت حضور اقشار مختلف جامعه در فعالیت‌های ورزشی برگزار می‌شود.

او افزود: مسابقات هفته تربیت بدنی و ورزش در رشته‌های کلیستنیکس (Calisthenics)، شنا، واترپلو، آب‌های آزاد، فریزبی (Frisbee)، پدل، تورنمنت FC، مافیا، یوگا، شطرنج، دوومیدانی، ماهیگیری، دارت، داژبال، بک‌گامون (Backgammon)، تنیس ساحلی، هندبال، بسکتبال، والیبال، هندبال ساحلی، والیبال ساحلی، تکواندو، کاراته، بوکس، موی‌تای و کیک‌بوکسینگ برگزار خواهد شد.

رادبوی تصریح کرد: برگزاری گذر فرهنگی و ورزشی، جشن ویژه هفته تربیت بدنی و ورزش، اجرای حرکات نمایشی رشته‌های رزمی و اجرای نمادین نقشه ایران در اسکله تفریحی کیش از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش است که با هدف ایجاد فضایی پرنشاط و افزایش مشارکت عمومی اجرا می‌شوند.

معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، خاطرنشان کرد: معاونت ورزش با همکاری هیئت های ورزشی کیش تلاش می‌کند با برگزاری رویداد‌های متنوع ورزشی و فرهنگی، زمینه مشارکت بیشتر شهروندان و گردشگران را فراهم کند و هفته تربیت بدنی و ورزش را به فرصتی برای تقویت نشاط اجتماعی، ترویج سبک زندگی سالم و معرفی ظرفیت‌های ورزشی کیش تبدیل کند.