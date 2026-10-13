پژوهشگران دانشگاه تهران شواهد امیدوارکننده‌ای از نقش حفاظتی ترکیبات گیاهان دارویی در برابر بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران با بررسی اثر ترکیبات فرّار گیاهان دارویی، شواهد امیدوارکننده‌ای از نقش حفاظتی این ترکیبات در برابر بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون به دست آوردند.

با افزایش جمعیت سالمندان، اختلالات سیستم عصبی مرکزی از جمله آلزایمر و پارکینسون به یکی از نگرانی‌های مهم پزشکی تبدیل شده است. تجمع پروتئین‌هایی نظیر آمیلوئید بتا و آلفا-سینوکلئین در مغز از عوامل اصلی بروز این بیماری‌هاست و انتقال دارو به سیستم عصبی مرکزی همچنان یک چالش اساسی محسوب می‌شود.

در آزمایشگاه ساختار و عملکرد پروتئین مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران، با راهنمایی دکتر عارفه سیدعربی، اثر ترکیبات فرّار استخراج‌شده از گیاهان دارویی شامل سینامالدهید (دارچین)، فنیل‌اتیل الکل (گل محمدی)، آلفا-آسارون (وج) و بتا-کاریوفیلن (بونه کوهی) بررسی شد.

نتایج نشان داد این ترکیبات می‌توانند اثرات درمانی بالقوه‌ای در پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌های مغزی داشته باشند. همچنین مشخص شد ترکیبات مذکور از تخریب پروتئین آلفا-سینوکلئین دارای برچسب هیستیدین (His-tag) جلوگیری می‌کنند؛ یافته‌ای که می‌تواند شواهد اولیه‌ای در حمایت از نقش حفاظتی این ترکیبات در برابر اختلالات پروتئینی مرتبط با بیماری‌های عصبی فراهم کند.

این دستاورد حاصل رساله دکتری زهرا دیندار در رشته بیوشیمی با عنوان «رایحه‌درمانی: امیدی نو برای پیشگیری از بیماری‌های مغزی» به راهنمایی دکتر عارفه سیدعربی، دانشیار گروه بیوشیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک است.

بخشی از نتایج این تحقیقات در سال ۲۰۲۵ در مجله ACS Chemical Neuroscience منتشر شده و قابل دسترسی است.