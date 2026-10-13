به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر، اظهار داشت: با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه این جشنواره در بازنمایی ظرفیت‌های زیست‌بوم روستایی و عشایری، تلاش شده است تا با بهره‌گیری از توان و تخصص چهره‌های شاخص هنری کشور، کیفی‌ترین ارزیابی ممکن بر آثار رسیده صورت پذیرد.

مهدی آریان با اشاره به اینکه جشنواره هزار و یک روایت فرصتی مغتنم برای ثبت هویت بصری جامعه روستایی و عشایری ایران است، افزود: هیئت داوران در دو بخش جداگانه به بررسی و انتخاب آثار برگزیده خواهند پرداخت.

وی گفت: بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره، اعضای هیئت داوران بخش فیلم شامل احمد الستی، بهنوش طباطبایی، سعید پوراسماعیلی، امید پوراتابک و مهدی جعفری هستند.

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر ادامه داد: در بخش عکس نیز محمود کلاری، سیف‌الله صمدیان و حسن غفاری داوری آثار را بر عهده دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ و هنر روستایی و عشایری در کشور برگزار می‌شود و امیدواریم برگزاری چنین رویداد‌هایی در خراسان شمالی، گامی مؤثر در جهت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این استان به پهنه ملی باشد.