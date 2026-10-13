به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ متن پیام تسلیت دکتر تقی ربانی مدیر کل صدا و سیمای گیلان به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، از روحانیون باسابقه و چهره‌های شناخته‌شده دینی و سیاسی استان گیلان، موجب تأثر و اندوه شد.

آن مرحوم در طول سالیان متمادی، در عرصه‌های مختلف دینی، علمی و اجتماعی حضور داشت و با پذیرش مسئولیت‌هایی همچون نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، امامت جمعه رشت و لاهیجان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، عمر خویش را در مسیر انجام مسئولیت‌های دینی و خدمت به مردم سپری کرد.

آن مرحوم عمری را به تلاش و کوشش در مسیر علم و دانش و خدمت در سنگر نماز جمعه گذراند. این سال‌ها فعالیت و حضور در مسئولیت‌های گوناگون، بخشی از پیشینه دینی و اجتماعی استان گیلان را تشکیل می‌دهد.

اینجانب درگذشت این عالم گرانقدر را به خانواده محترم، بستگان، شاگردان و علاقه‌مندان ایشان و جامعه روحانیت استان گیلان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.