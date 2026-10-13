همایش گرامیداشت روز حافظ با حضور اندیشمندان، استادان دانشگاه و علاقه‌مندان به ادبیات فارسی در مجتمع شهید آوینی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این همایش، هدف از برگزاری این مراسم را ارتقای شناخت علاقه‌مندان از ابعاد فکری و ادبی آثار حافظ و فراهم کردن فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌های لسان‌الغیب بیان کرد.

مجید فروتن با تأکید بر ضرورت تحلیل اندیشه‌های حافظ گفت: امروز جامعه بیش از پرداختن صرف به نقد و بررسی آثار این شاعر بزرگ، به شناخت و تحلیل عمیق‌تر افکار و اندیشه‌های او نیاز دارد.

او همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از شیوه‌های نوین در معرفی مفاخر ادبی کشور افزود: بهره‌گیری از زبان روز، ابزار‌های جدید و ایده‌های خلاقانه می‌تواند به افزایش جذابیت برنامه‌های ادبی و ارتباط بیشتر نسل جوان با آثار بزرگان ادب فارسی کمک کند.

در ادامه این همایش، حسینی، از استادان دانشگاه و حافظ‌شناسان، به بررسی پیوند‌های ادبی و فکری حافظ و یوهان ولفگانگ گوته، شاعر و نویسنده آلمانی، پرداخت.

او با اشاره به انتشار اثر «دیوان غربی ـ شرقی» گوته در سال ۱۸۱۹ میلادی، درباره جایگاه حافظ در نگاه این شاعر آلمانی و زمینه‌های آشنایی ادبیات غرب با شعر و اندیشه شرق سخن گفت.

در پایان این مراسم، جمعی از شاعران و علاقه‌مندان به ادبیات فارسی، اشعاری از حافظ را قرائت کردند.