

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از برگزاری دو روز تمرین فشرده در دو نوبت صبح و عصر در کمپ تیم‌های ملی، ساعت ۷ صبح سه‌شنبه تهران را به مقصد مینسک، پایتخت بلاروس، ترک کرد تا در رقابت بین‌المللی این کشور حضور پیدا کند.

ملی‌پوشان در این دو روز زیر نظر علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی، تمرینات خود را دنبال کردند و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، و محمد آخوندی، رئیس کمیته فوتبال ساحلی، نیز پیش از اعزام در تمرینات حضور یافتند و از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی تیم قرار گرفتند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در شرایطی راهی بلاروس شده است که این تورنمنت بخشی از برنامه آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند به شمار می‌رود.

ملی‌پوشان ایران با روحیه‌ای بالا، آمادگی مطلوب و انگیزه‌ای مضاعف، سفر خود را آغاز کرده‌اند تا در مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های پیش‌رو، به هماهنگی و آمادگی بیشتری دست پیدا کنند. مسیری که ملی‌پوشان امیدوارند با نمایش توانمندی‌های خود در آن موجب شادی و غرور مردم ایران شوند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رقابت بلاروس با محک خوردن مقابل رقبای بین‌المللی، فرصت خواهد داشت تا آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور قدرتمند در جام ملت‌های آسیا پشت سر بگذارد.