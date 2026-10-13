بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز شاخص کیفی هوا در شهر‌های، اهواز، شوشتر، شوش، گتوند و هندیجان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه شاخص کیفی هوا در شهر‌های هندیجان ۱۳۱، اهواز ۱۱۳، گتوند ۱۱۲، شوشتر ۱۰۹ و در شوش ۱۰۴ AQI ثبت شدکه نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس در این شهرهاست.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.