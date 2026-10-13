راهکار‌های توسعه زیرساخت‌های دریاچه ارومیه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول آن برای رونق اقتصادی و افزایش فرصت‌های گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در نشست مشترک با محمد شکیبی‌نسب معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاونان این سازمان، راهکار‌های توسعه زیرساخت‌های دریاچه ارومیه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول آن برای رونق اقتصادی و افزایش فرصت‌های گردشگری را مورد تأکید قرار داد.

در این نشست احداث اسکله‌ای استاندارد و متناسب با نیاز‌های گردشگری، تأمین قایق‌های پیشرفته و ایمن برای جابه‌جایی مسافران و همچنین توسعه امکانات آموزش‌های تخصصی دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که می‌تواند زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم را فراهم کند.

رویکرد مدیریت ارشد استان، بهره‌گیری همه‌جانبه از ظرفیت‌های دریاچه ارومیه و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی توانمندی‌های آن است که با توسعه امکانات، تقویت همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی و فراهم کردن بستر حضور بخش خصوصی، می‌تواند به رونق اقتصادی و گردشگری منجر شود.