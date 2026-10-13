وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر «رضا کرمی محمدی» را به عنوان «سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی» منصوب کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در حکم دکتر حسین سیمایی، خطاب به دکتر رضا کرمی محمدی، سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید. توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر رضا کرمی محمدی عضو هیئت علمی گروه پژوهشی مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با مرتبه استاد می‌باشد.

تصدی مسئولیت ریاست سازمان پیش بینی و مدیریت بحران شهر تهران، مدیریت دفتر طرح و برنامه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و معاونت‌های پژوهشی و فناوری، آموزشی و اداری و مالی دانشکده عمران این دانشگاه در سال‌های مختلف از جمله سوابق دکتر کرمی محمدی است.

گفتنی است؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای جداگانه از خدمات و تلاش‌های «دکتر حمیدرضا تقی راد» در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.