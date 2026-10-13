به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسلم حیدرزاده گفت‌: سایت ۲۴ هکتاری مسکن ملی شیروان در محدوده تپه خانلق و در جوار مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان واقع شده است که احداث یکهزار و ۱۶۱ واحد مسکونی در آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی میانگین واحد‌های مسکونی این سایت تاکنون به ۲۵ درصد رسیده است و با آغاز عملیات آماده‌سازی، روند اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز برای تکمیل این طرح شتاب می‌گیرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شیروان ادامه داد: قرارداد مرحله نخست آماده‌سازی سایت شامل زیرسازی، ایجاد معابر، اجرای جوی و جدول به مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال با شرکت ارفع‌سازان تجلی منعقد شده است.

حیدرزاده با بیان اینکه زمین طرح ۱۳ مهرماه امسال به پیمانکار تحویل داده شد، گفت: عملیات تجهیز کارگاه و فعالیت‌های اجرایی قرار است در هفته آینده آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: مدت اجرای این قرارداد ۹ ماه تعیین شده است و عملیات آماده‌سازی با نظارت مهندسان مشاور فرهور ترسیم انجام می‌شود؛ البته اجرای طرح به رفع معارضان احتمالی نیز بستگی دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شیروان با اشاره به پیش‌بینی خدمات عمومی در طرح تفصیلی این سایت اظهار کرد: در محدوده ۲۴ هکتاری تپه خانلق، فضا‌های فرهنگی، ورزشی، مذهبی، تجاری و درمانی پیش‌بینی شده است تا زمینه دسترسی ساکنان به خدمات مورد نیاز فراهم شود.

حیدرزاده افزود: ایجاد فضای سبز و پارک جنگلی در بخش میانی سایت و احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه از دیگر امکانات پیش‌بینی‌شده در این طرح است که اسکلت ساختمان مدرسه نیز تکمیل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای زیرساخت‌های شهری و تکمیل بخش‌های مختلف طرح، زمینه بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان فراهم شود.

شهرستان شیروان در شمال شرقی خراسان‌شمالی قرار دارد و اجرای طرح نهضت ملی مسکن از برنامه‌های تامین مسکن در این شهرستان است.