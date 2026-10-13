معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی گفت: امسال بیش از ۴۰ همت تسهیلات در حوزه گردشگری و صنایع دستی از محل صندوق توسعه ملی و سایر منابع در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهروز ندایی در جلسه شورای اداری لرستان و مراسم معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: وزارت میراث فرهنگی برای نخستین بار به‌صورت مستقل در زمینه پرداخت تسهیلات فعالیت می‌کند و از ابتدای امسال ۴۰ همت تسهیلات برای حوزه گردشگری و صنایع دستی در نظر گرفته است.

وی افزود: سال گذشته در مجموع، حدود ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فعالان صنایع دستی و بوم‌گردی در کشور پرداخت شد که این رقم امسال دو برابر شده است.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لرستان در کنار حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی و فعالان گردشگری می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های استان کمک کند.

ندایی همچنین از اختصاص بیش از ۱۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت آثار تاریخی و کمک به زیرساخت‌های گردشگری لرستان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ثبت آثار ارزشمند استان در فهرست آثار ملی و جهانی از اولویت‌های این وزارتخانه است.

وی اظهار کرد: لرستان از استان‌های پیشرو در برخورداری از آثار تاریخی و ظرفیت‌های صنایع دستی است و تعدادی از آثار این استان در فهرست میراث جهانی و هزاران اثر نیز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

ندایی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات عمرانی، در بخش اعتبارات جاری نیز حمایت‌هایی برای تقویت زیرساخت‌ها انجام شده و تامین تعدادی خودرو و موتورسیکلت و افزایش پست‌های سازمانی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از ۱۰۵ به ۲۲۲ پست، از جمله اقدامات انجام‌شده برای تقویت توان اجرایی این مجموعه بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی بیشتر آثار تاریخی استان افزود: یکی از برنامه‌های مهم وزارتخانه، افزایش شمار آثار ثبت‌شده لرستان در فهرست آثار ملی و جهانی است تا آثار ارزشمند و شناخته‌شده استان، جایگاه مناسب‌تری در برنامه‌های حفاظت، معرفی و توسعه گردشگری پیدا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان هم با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان به فرصت‌های اقتصادی گفت: توسعه گردشگری، تجاری‌سازی صنایع دستی و بهره‌گیری از فرصت ثبت جهانی دره خرم‌آباد باید به ایجاد اشتغال پایدار، خلق ثروت و رونق اقتصاد محلی منجر شود.

وی افزود: قلعه تاریخی فلک‌الافلاک، آبشار‌های بیشه و نوژیان، دریاچه گهر و دیگر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، بخشی از سرمایه‌های ارزشمند لرستان هستند که می‌توانند در صورت برنامه‌ریزی مناسب به موتور محرک اقتصاد مناطق مختلف تبدیل شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: صنایع دستی بومی از جمله چوب‌تراشی و نمدمالی نیز ظرفیت مهمی برای ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکار‌های محلی دارند، اما بهره‌گیری از این توانمندی‌ها مستلزم تقویت زنجیره تولید، بهبود بازاریابی، دسترسی به بازار‌های ملی و معرفی مناسب محصولات است.

پورعلی با بیان اینکه گردشگری ماهیتی فرابخشی دارد، گفت: توسعه این صنعت علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، می‌تواند بر فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، باغداری، صنایع دستی، حمل‌ونقل، خدمات اقامتی و پذیرایی نیز اثر مثبت بگذارد و به گردش بیشتر منابع مالی در اقتصاد استان کمک کند.

وی بیان کرد: جاذبه‌های گردشگری زمانی به سرمایه اقتصادی تبدیل می‌شوند که زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم، خدمات باکیفیت ارائه شود و جوامع محلی نیز در فرآیند توسعه و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مشارکت داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه رویکرد توسعه‌ای استان نباید تنها بر شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار تاریخی متمرکز بماند، افزود: لازم است در کنار صیانت از اصالت و هویت این آثار، زمینه بهره‌برداری اقتصادی اصولی از آنها نیز فراهم شود.

پورعلی در بخش دیگری از سخنانش با تشریح اولویت‌های مورد انتظار از مدیریت جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: نخستین اولویت، تجاری‌سازی صنایع دستی و ایجاد ارتباط موثر میان تولیدکنندگان بومی و بازار‌های ملی است تا هنر‌های سنتی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، به منبع درآمد و اشتغال پایدار تبدیل شوند.

وی، توسعه اکوتوریسم و بوم‌گردی اجتماع‌محور را دومین اولویت دانست و افزود: گسترش اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مشارکت دادن جوامع محلی در ارائه خدمات گردشگری می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند و بخشی از مشکلات اقتصادی مناطق دارای ظرفیت گردشگری را کاهش دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بهره‌گیری اقتصادی از ثبت جهانی دره خرم‌آباد را سومین اولویت برشمرد و اظهار کرد: معرفی موثر این ظرفیت در سطح ملی و بین‌المللی، برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب باید در دستور کار قرار گیرد تا آثار این ثبت جهانی در زندگی اقتصادی مردم نیز نمایان شود.

پورعلی، نظارت بر اجرای طرح‌های پیرامون قلعه فلک‌الافلاک را چهارمین اولویت مدیریت جدید عنوان کرد و گفت: برای اجرای ۱۱ طرح در محدوده پیرامونی این اثر تاریخی، پنج هزار میلیارد تومان اعتبار مطرح شده که پیگیری دقیق روند اجرا، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نظارت بر پیشرفت طرح‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی، ارتقا فرهنگ میزبانی و حرفه‌ای‌سازی خدمات گردشگری را پنجمین اولویت دانست و افزود: توسعه گردشگری تنها با وجود جاذبه‌های طبیعی و تاریخی محقق نمی‌شود، بلکه کیفیت خدمات، رفتار مناسب با گردشگران، آموزش فعالان این حوزه و فراهم کردن تجربه‌ای مطلوب برای مسافران نیز در موفقیت این صنعت نقش تعیین‌کننده دارد.

معاون استاندار لرستان با اشاره به نقش رسانه‌ها در توسعه گردشگری گفت: معرفی دقیق و مستمر ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان می‌تواند به شناسایی جاذبه‌های کمتر معرفی‌شده، تقویت تصویر مثبت لرستان و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب با حضور ناشران معتبر کشور، فرصتی برای تقویت هویت ملی، توسعه کتابخوانی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان است.

میثم محتشم‌آرا اظهار کرد: این رویداد نباید صرفا به عرضه و فروش کتاب محدود شود، بلکه می‌تواند بستری برای تحقق تحول فرهنگی و اجتماعی، تقویت خرد جمعی و افزایش مشارکت مردم، نخبگان و دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی افزود: برگزاری نشست‌های ادبی و اجتماعی، حلقه‌های کتابخوانی در شهرستان‌ها، تجلیل از پیشکسوتان فرهنگ و هنر و کارگاه‌های تخصصی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حاشیه نمایشگاه است.

در این آیین سید امین قاسمی که سابقه مدیرکلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان را از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ در کارنامه خود دارد به عنوان مدیرکل جدید معرفی و از خدمات عطا حسن پور قدردانی شد.