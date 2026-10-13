استاندار آذربایجان‌غربی در نشست با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسائل و مشکلات جامعه بزرگ ایثارگری استان را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در نشست با سیداحمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیران ارشد این مجموعه، مسائل و مشکلات جامعه بزرگ ایثارگری استان را با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مطالبات به‌ویژه در حوزه‌های اشتغال و تأمین مسکن، مورد بررسی و پیگیری قرار داد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این دیدار عملکرد آذربایجان‌غربی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را قابل تقدیر دانسته و از اقدامات انجام شده در این زمینه قدردانی کرد.

در این نشست راهکار‌های تقویت حمایت‌ها، تسریع در رفع موانع اشتغال و پیگیری مشکلات مسکن خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بررسی و بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات این جامعه و بهبود شرایط زندگی آنان تأکید شد.