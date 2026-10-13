قاتل شهید ستوان سوم جاسم حسینیان، مأمور پلیس راه شهرستان میناب، پس از تأیید حکم قصاص در دیوان عالی کشور، در محل زندان شهرستان میناب اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: پس از وقوع حادثه قتل شهید ستوان سوم جاسم حسینیان مأمور پلیس راه شهرستان میناب، حکم عامل این جنایت در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان مستقر در شهرستان میناب صادر شد.

عارف اکبری، با بیان اینکه اتهام وارده به محکوم‌علیه، مباشرت در قتل عمدی شهید جاسم حسینیان بوده است، عنوان کرد: پس از دستگیری فرد مذکور، ضمن تکمیل تحقیقات و روند مصرّح در قانون آئین دادرسی کیفری، پرونده وی با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان مستقر در شهرستان میناب ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان افزود: به محض وصول پرونده از دادسرا با رعایت مواعد قانونی و تشریفات دادرسی، وقت رسیدگی شعبه دادگاه کیفری یک استان هرمزگان مستقر در شهرستان میناب تعیین شد و جلسات این شعبه با حضور نماینده دادستان، وکلای متهم و اولیای دم برگزار و در نهایت با اثبات ارتکاب قتل عمد و درخواست اولیای دم، منجر به محکومیت قاتل به مجازات قصاص نفس شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان تصریح کرد: رأی صادره در مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ مورد فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور قرار گرفت که در نهایت در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.

ستوان سوم شهید «جاسم حسینیان» در راستای مقابله بی‌امان با قاچاقچیان در محل پلیس راه میناب-جاسک (گودو) در حین کنترل خودرو‌های عبوری توسط یک خودروی سواری زیر گرفته شد و به بیمارستان انتقال یافت، اما بر اثر شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد.