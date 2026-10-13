به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی نکا از تولید ۹۸۱ تن گردو در سطح ۳۸۸ هکتار از باغات این شهرستان در سال جاری خبر داد و بر ضرورت توسعه باغات اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصول برای تقویت درآمد باغداران تأکید کرد.

ابوالقاسم پناهی با اعلام این خبر گفت: در شهرستان نکا ۳۸۸ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گردو اختصاص دارد و در سال جاری ۹۸۱ تن محصول از این سطح برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی نکا با اشاره به اهمیت توسعه باغات اقتصادی و ارتقای بهره‌وری در باغ‌های گردو افزود: افزایش بهره‌وری، توجه به مدیریت تغذیه و آبیاری، حفظ سلامت باغات، استفاده از روش‌های مناسب تولید و برداشت و همچنین ارتقای کیفیت محصول می‌تواند نقش مؤثری در افزایش درآمد باغداران و تقویت جایگاه محصولات باغی شهرستان داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی نکا خاطرنشان کرد: مدیریت جهاد کشاورزی نیز حمایت و ارائه خدمات فنی و کارشناسی به بهره‌برداران این بخش را دنبال می‌کند.