به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با خداداد غریب‌پور رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی، بر ضرورت جبران سهم پایین استان از منابع این صندوق در سال‌های گذشته و تقویت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در حوزه‌های تولید، تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری، ضرورت بازنگری در سهم استان از منابع صندوق توسعه ملی و بهره‌گیری متناسب از این ظرفیت‌ها مورد توجه قرار گرفت که می‌تواند زمینه‌ساز تسریع اجرای طرح‌های اقتصادی، رونق تولید و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان باشد.