هفته دوم دور گروهی سومین دوره فوتبال لیگ الیت یا نخبگان آسیا در فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ با پیروزی استقلال و توقف تراکتور آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۲ تیم در دو منطقه غرب و شرق رقابت می‌کنند و از هر منطقه ۸ تیم برتر راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند. در این دوره تیم‌های استقلال تهران و تراکتور تبریز با توجه به قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول پس از ناتمام ماند فصل به عنوان نمایندگان ایران معرفی شدند، اما به علت شرایط جنگی از میزبانی مسابقات محروم هستند. هر یک از تیم‌ها در دور گروهی بر اساس قرعه ۴ دیدار خانگی و ۴ دیدار خارج از خانه با حریفان مختلف برگزار خواهد کرد و جدول مسابقات به صورت کلی محاسبه خواهد شد.



نتایج و برنامه ادامه هفته دوم به این شرح است:

*** دور گروهی - هفته دوم:

** منطقه غرب:

پاختاکور ازبکستان ۱ - ۱ القادسیه عربستان در تاشکند

- تیانی ریندرز مهاجم هلندی در دقیقه ۳۵ تیم القادسیه را پیش انداخت، اما تیم پاختاکور در دقیقه ۸۹ با پنالتی دوستونبک خامداوف بازی را به تساوی کشاند. در تیم پاختاکور مرتضی پورعلی گنجی مدافع ایرانی تا دقیقه ۸۹ بازی کرد.

تراکتور تبریز ۰ - ۰ الشَمال قطر (استادیوم سلطان قابوس در مسقط عمان - داور: محمد نظمی از مالزی)

- تیم تراکتور تبریز پیش از این ۰ - ۱ مغلوب تیم شباب الاهلی امارات شد.

الوصل امارات ۱ - ۳ الاهلی عربستان (قهرمان دوره قبل)

- برای الاهلی روژر ایبانیس مدافع برزیلی در دقیقه ۲۰، فرانسیسکو ترینکائو هافبک پرتغالی ۵۸ و فیراس البریکان ۱ + ۹۰ گلزنی کردند و گل تیم الوصل را پدرو مالیرو مدافع پرتغالی در دقیقه ۳ + ۴۵ وارد دروازه حریف کرد. در تیم الوصل مهدی طارمی ستاره خط حمله تیم ایران تا دقیقه ۷۹ در میدان حاضر بود.

نیروی هوایی عراق ۱ - ۴ العین امارات

النصر عربستان ۳ - ۱ نفتچی فرغانه ازبکستان

- برای النصر آنجلو هافبک برزیلی در دقیقه ۳۳، کریس رونالدو فوق ستاره کهنه کار پرتغالی ۴۲ و انورجون غفوراف - گل به خودی مدافع نفتچی - ۷۸ گلزنی کردند و گل تیم نفتچی را علیشیر عادل اف ۵۱ وارد دروازه حریف کرد.

الغرافه قطر ۱ - ۲ استقلال تهران ایران (استادیوم ثانی بن جاسم دوحه - داور: آلکس کینگ از استرالیا)

- برای استقلال یاسر آسانی هافبک آلبانیایی تبار در دقیقه ۳۷ و حسین گودرزی ۶۰ گلزنی کردند و گل تیم الغرافه را فرجانی ساسی هافبک تونسی در دقیقه ۴۸ به ثمر رساند.

- تیم استقلال پیش از این با نتیجه ۳ - ۰ تیم السد قطر را شکست داد.

* برنامه - سه شنبه ۲۱ مهر:

السد قطر - الهلال عربستان

الاتحاد عربستان - شباب‌الاهلی امارات

- در تیم شباب الاهلی، سعید عزت اللهی هافبک ملی پوش ایرانی، سردار آزمون مهاجم ایرانی، مرصاد سیفی مدافع ایرانی و رضا غندی پور دیگر مهاجم ایرانی عضویت دارند.

در جدول منطقه غرب تیم‌های ۶ امتیازی العین امارات و استقلال تهران اول و دوم هستند و تیم‌های ۴ امتیازی الاهلی و القادسیه عربستان در رده‌های سوم و چهارم جای گرفته‌اند. تیم شباب الاهلی امارات (تیم سعید عزت اللهی، سردار آزمون، رضا غندی پور و مرصاد سیفی) با ۳ امتیاز در رده ششم است و تیم پاختاکور ازبکستان (تیم مرتضی پورعلی گنجی) با ۲ امتیاز نهم هستند. تیم تراکتور تبریز با یک امتیاز به رده دوازدهم صعود کرد و تیم الوصل امارات (تیم مهدی طارمی) بدون امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد.

** منطقه شرق:

* سه شنبه ۲۱ مهر:

نیوکاسل جتس استرالیا - گامبا اوزاکا ژاپن

کیوتو پرپل سانگا ژاپن - راتچابوری تایلند

پوهانگ استیلرز کره جنوبی - جوهور دارالتعظیم مالزی

- در تیم جوهور شهاب زاهدی مهاجم ایرانی عضویت دارد.

شانگهای پورت چین - دائه جون هاناسیتی زن کره جنوبی

بوریرام یونایتد تایلند - بیجینگ گوان چین

کنگ آن هانوی ویتنام - کاشیما آنتلرز ژاپن

- چهارشنبه ۲۲ مهر:

ویسل کوبه ژاپن - جیونبوک هیوندای کره جنوبی

کاشیوا ریسول ژاپن - تای پورت تایلند

در جدول منطقه شرق تیم‌های ۳ امتیازی کاشیما آنتلرز، گامبا اوزاکا، شانگهای پورت و بیجینگ گوآن اول تا چهارم هستند. تیم جوهور دارالتعظیم (تیم شهاب زاهدی) با یک امتیاز هفتم است.