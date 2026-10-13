به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول فرهنگسرا گفت: در این نمایشگاه پنجاه اثر از صد کودک توانخواه به مدت دو هفته در فرهنگسرای خانواده شهرداری شاهین شهر به تماشا گذاشته شده است.

زهرا سلیمی افزود: برگزاری این نمایشگاه نه به عنوان فرآیندی درمانی، بلکه به عنوان راهی نو برای زندگی بهتر برای این کودکان طراحی و اجرا شده و راهکاری برای ایجاد انگیزه و مسیری برای زندگی با کیفیت برای کودکان توانخواه است.