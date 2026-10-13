به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: ۴ هزار و ۸۶۸ دانش‌آموز در جشنواره ماموریت ماکان ثبت‌نام کردند و ۳۰ اثر برتر استانی انتخاب شد.

شهریار عسکری اظهار کرد: در سامانه محیط‌یار اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، بیش از چهار هزار و ۸۶۸ دانش‌آموز ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۸۴ دانش‌آموز، آثار خود را به این جشنواره ارسال کردند.

وی با اشاره به روند ارزیابی آثار دانش‌آموزان افزود: مرحله نخست داوری با همکاری آموزش و پرورش استان با موفقیت به پایان رسید و در این مرحله، ۱۶۴ اثر برای ارزیابی بیشتر انتخاب شدند.

عسکری ادامه داد: در مرحله دوم، داوران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آثار راه‌یافته را بررسی کردند که در نهایت، ۳۰ اثر به‌عنوان برگزیدگان استانی معرفی شدند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به ادامه روند انتخاب آثار برای مرحله ملی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از میان آثار برگزیده استانی، یک اثر از هر پایه تحصیلی برای حضور در جشنواره ملی انتخاب و معرفی خواهد شد.