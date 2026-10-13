



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی رجب‌زاده در نشست خبری پیش از این بازی امروز تیمش مقابل آلومینیوم اراک ، ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت به این باشگاه گفت: «خیلی خوشحالم که برای دومین بار در خدمت باشگاه فجر شهید سپاسی هستم و امیدوارم بتوانم قدم‌های خوبی برای این باشگاه، مردم استان فارس و هواداران بردارم.»

رجب‌زاده با اشاره به شرایط اخیر تیم فجر گفت: «نمی‌خواهم به گذشته برگردم، چرا که اکنون در آستانه شروعی دوباره و ورود به مسیری جدید هستیم. بازی مقابل آلومینیوم اراک، با توجه به نتایج خوب این تیم در فصل جاری و شرایطی که برای فجر به وجود آمده، دیدار سختی خواهد بود، اما امیدوارم بتوانیم نتیجه‌ای آبرومندانه کسب کنیم و شرایط را برای آینده بهتر آماده سازیم.»

سرمربی فجر شهید سپاسی با قدردانی از کادر فنی قبلی ادامه داد: «تغییرات در فوتبال حرفه‌ای امری طبیعی است و از زحمات کادر فنی پیشین تشکر می‌کنم. با تمام توان و تجربه‌ای که دارم، برای موفقیت تیم شهرم تلاش خواهم کرد.»

او در پاسخ به پرسشی درباره شرایط فنی و نتایج اخیر فجر گفت: «اتفاقات هفته گذشته از نظر روحی به تیم و هواداران ضربه زد، اما اعتقاد ندارم که تیم در بحران قرار دارد. با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم. دو روز است که تمرینات تیم را زیر نظر دارم و در این مدت بیشتر روی مسائل فنی، نظم دفاعی و آماده‌سازی روانی بازیکنان تمرکز کرده‌ایم. به دلیل فرصت کم تا مسابقه، فشار بدنی زیادی به بازیکنان وارد نکردیم و تلاش کردیم آنها را برای شروعی دوباره آماده کنیم.»

او با اشاره به نیاز‌های فنی تیم گفت: «در برخی پست‌ها با تراکم بازیکن و در برخی دیگر با کمبود مواجه هستیم. بازیکنان جوان و بااستعدادی در اختیار داریم، اما برای رسیدن به اهدافمان به بازیکنان باتجربه نیز نیاز داریم. تلاش می‌کنیم تا نیم‌فصل، انسجام و نظم تیمی را افزایش دهیم و توان هجومی و دفاعی خود را بهبود ببخشیم. همچنین برگزاری دیدار‌های تدارکاتی می‌تواند به آماده‌تر شدن تیم کمک کند.»

سرمربی فجر شهید سپاسی درباره احتمال جذب بازیکنان جدید توضیح داد: «در زمان مناسب و با هماهنگی باشگاه و تصمیم جمعی، بازیکنانی را جذب خواهیم کرد که با نیاز‌ها و ساختار تیم هماهنگ باشند و بتوانند به موفقیت فجر کمک کنند.»

او همچنین درباره حواشی پیرامون حضورش در این تیم توضیح داد: «ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی درباره این تصمیم وجود داشته باشد، اما تصمیم‌ها باید در راستای منافع فوتبال استان باشد و نباید مسائل را شخصی کرد. امیدوارم با هماهنگی مسئولان، هیئت‌مدیره و مدیرعامل باشگاه، مسیر مناسبی برای آینده فجر ترسیم کنیم. در این دو روز، افراد زیادی با من تماس گرفتند یا پیام فرستادند. از همه آنها تشکر می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم که فرصت پاسخ‌گویی به تمام پیام‌ها را نداشتم. این استقبال برای من انرژی و انگیزه زیادی ایجاد کرده است و امیدوارم بتوانم باعث سربلندی و خوشحالی مردم و هواداران شوم.»

او با درخواست از رسانه‌ها برای حمایت از نماینده فوتبال فارس تاکید کرد: «از پیشکسوتان و بزرگان فوتبال استان که در این مسیر کنار ما هستند، تشکر می‌کنم. رسانه‌ها نیز نقش مهمی در پیشرفت فوتبال دارند و امیدوارم همه در کنار هم به فجر کمک کنیم؛ چراکه این تیم متعلق به یک فرد نیست، بلکه به استان فارس و مردم آن تعلق دارد.»