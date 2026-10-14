به همت اعضای انجمن مردمی پیام آوران سبز سمیرم موزه تنوع زیستی و فرهنگی این شهرستان دایر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سمیرم گفت: در این موزه تنوع زیستی گونه‌های جانوری تاکسی درمی شده و بخشی از فرهنگ مردم سمیرم به تماشا گذاشته شده است.

سعید سلمانیان افزود: این موزه شامل چهار بخش تنوع زیستی، مردم شناسی، مدیریت پسماند و کتابخانه است که در بخش مردم شناسی، مردم لوازمی را که در زندگی روز مره، مشاغل مختلف از جمله کشاورزی استفاده می‌کردند به موزه اهدا کرده‌اند.

وی گفت: در بخش تنوع زیستی موزه نیز بیش از ۵۰ گونه جانوری شهرستان از جمله اسکلت خرس قهوه ایی و پلنگ دنا و دیگر جانوران تاکسی درمی قرار داده شده است.

موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم در خیابان مطهری شهر سمیرم واقع شده است.