معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۱۵۵ واحد مسکونی نیازمند تعمیر و ۱۴ واحد نیازمند احداث مجدد در مناطق آسیب‌دیده انگوت و سایر شهرستان‌ها شناسایی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرهاد سبحانی، در بازدید از مناطق سیل‌زده شهرستان انگوت اظهار کرد: این بازدید به نمایندگی از استاندار اردبیل و باهدف بررسی میدانی خسارت‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای بازسازی و بهسازی مناطق آسیب‌دیده انجام شد.

وی با قدردانی از تلاش فرمانداری، ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط پس از سیل، افزود: با اقدامات انجام‌شده، شرایط در مناطق آسیب‌دیده به حالت عادی بازگشته و مسیر‌های مسدود شده نیز بازگشایی شده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با اشاره به بازدید از شهر انگوت و روستا‌های زیوه و طولان، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم، پیشگیری از تکرار حوادث مشابه در سال جاری و سال‌های آینده است.

سبحانی ادامه داد: تأمین تجهیزات موردنیاز با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و امور آب پیگیری شده است.

وی با اشاره به‌احتمال تأثیر ساخت‌وساز‌های سال‌های گذشته بر مسیر طبیعی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها، تصریح کرد: باید با مطالعات تخصصی در شهر انگوت با همکاری شهرداری و مشاوران مربوط، راهکار‌های لازم برای رفع موانع و کاهش خطر سیلاب مشخص و اعتبارات موردنیاز پیش‌بینی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل درباره جبران خسارت واحد‌های مسکونی گفت: با هماهنگی بنیاد مسکن، روند ارزیابی خسارت‌ها انجام شده و تأمین تسهیلات و کمک‌های بلاعوض برای واحد‌های تعمیری و احداثی پیگیری می‌شود.

سبحانی با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی، افزود: ارزیابی‌های جهاد کشاورزی انجام شده و جبران خسارت بهره‌برداران از طریق تسهیلات، بیمه و پیگیری‌های لازم از ستاد مدیریت بحران دنبال می‌شود.

وی همچنین از بازگشایی و اصلاح مسیر‌های آسیب‌دیده در پی سیل خبر داد و از تلاش مجموعه راهداری برای بازگشایی راه‌های روستایی و محور‌های اصلی دره نخستین روز پس از حادثه قدردانی کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل تأکید کرد: علاوه بر جبران خسارت‌های واردشده به مردم، اجرای مطالعات فنی و رفع مشکلات مسیر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها باید با جدیت دنبال شود تا خطر وقوع حوادث مشابه در سال‌های آینده کاهش یابد.