به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی گفت: این دستاورد نتیجه رعایت مقررات توسط کاربران جاده‌ای، تعامل هوشمندانه بین دستگاهی و تلاش خستگی‌ناپذیر راهداران دانست.

وی با اشاره به آمار‌های مقایسه‌ای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت بازه زمانی سال قبل اظهار داشت: تحقق این کاهش معنادار در حوادث جاده‌ای، حاصل یک کار جمعی و پیوسته است که در آن، ایمن‌سازی زیرساخت‌ها در کنار رعایت دقیق مقررات توسط هموطنان، نمود یافته است.

رستمی با اشاره به کاهش ۹ درصدی مجموع تصادفات نیمه نخست سالجاری نسبت به سال قبل، تصریح کرد: در شش ماهه سالجاری ۴ هزار و ۷۲ فقره تصادف در محور‌های برون شهری استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه مجروحان سوانح، شاهد کاهش ۱۶ درصدی بوده‌ایم و یک هزار و ۳۶۳ نفر مصدوم تصادفات ثبت شده است.

رستمی تاکید کرد: همچنین در شاخص تلفات جانی نیز با ۹ درصد کاهش، آمار جان‌باختگان سوانح رانندگی برون شهری بوشهر از ۱۴۶ نفر در سال گذشته به ۱۳۳ نفر در نیمه نخست امسال رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کاهش سوانح رانندگی و مجروحان و قربانیان تصادفات طی نیمه نخست امسال را مرهون سه ضلع اصلی دانست و افزود: اثرگذارترین بخش این موضوع، همراهی رانندگان فهیم و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط آنان است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که کاربران جاده‌ای با درک مسئولیت اجتماعی خود، بیش از پیش به مقوله ایمنی اهمیت می‌دهند و این مشارکت، کلید اصلی کاهش تصادفات است.