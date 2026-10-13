به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس گیاهان دارویی جهادکشاورزی استان گفت: بیش از ۴۰۰ گونه گیاهان دارویی در شهرستان فریدونشهر شناسایی شده و این شهرستان یکی از رویشگاه‌های اصلی گیاهان دارویی در استان اصفهان است.

آیت پارساییان با اشاره به کشت بیش از ۲۰ گونه گیاهان دارویی در شهرستان فریدونشهر افزود: زرین گیاه، زرشک، اسطوخودوس، گل محمدی، بابونه، نعنا فلفلی، موسیر، سیر، گل گاوزبان، آویشن، کرفس، رزماری، شیرین بیان، سیاه دانه و گلرنگ از مهمترین گیاهان دارویی است که در شهرستان فریدونشهر کشت می‌شود.

کارشناس باغبانی جهادکشاورزی فریدونشهر نیز گفت: در این شهرستان حدود ۳۰۰ هکتار گیاهان دارویی دیم و ۲۰۰ هکتار گیاهان دارویی آبی وجود دارد و سالانه بیش از ۷۰۰ تن گیاهان دارویی تولید و برداشت می‌شود.

ابراهیم اصلانی کم آب بر بودن، مقاومت بالا در مقابل تنش‌های محیطی و خشکسالی، قابلیت کشت در اراضی شیبدار و سنگلاخی و صرفه اقتصادی بالا را از مزیت‌های کشت گیاهان دارویی بیان کرد و افزود: به طور متوسط از هر هکتار گیاهان دارویی ۱ونیم تن محصول برداشت می‌شود.

هاشم شیاسی تسهیلگر بنیاد برکت در شهرستان فریدونشهر هم با اشاره به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره به متقاضیان کشت گیاهان دارویی گفت: در سال‌جاری بیش از ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۵۰ متقاضی کشت گیاهان دارویی پرداخت شده است.