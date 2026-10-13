نشست تخصصی بررسی وضعیت بازار میوه و تره‌بار استان یزد به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد و با حضور مدیران جهاد کشاورزی، اتحادیه میوه و تره‌بار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست تخصصی بررسی وضعیت بازار میوه و تره‌بار استان یزد به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد و با حضور مدیران جهاد کشاورزی، اتحادیه میوه و تره‌بار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان یزد برگزار شد. در این نشست، روند اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی سکو‌های عرضه مستقیم میوه و تره‌بار، با هدف کاهش واسطه‌گری، بهبود فرآیند توزیع و فراهم‌سازی زمینه دسترسی شهروندان به محصولات با قیمت مناسب‌تر بررسی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد، در این نشست با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار میوه و تره‌بار اظهار کرد: راه‌اندازی سکو‌های عرضه مستقیم میوه و تره‌بار باید با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر بر فرآیند تأمین و توزیع محصولات دنبال شود تا زمینه کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و عرضه محصولات با قیمت مناسب‌تر برای مردم فراهم شود.

محمدرضا علمدار یزدی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، افزود: استفاده از ظرفیت‌های بخش کشاورزی، تشکل‌های صنفی و شبکه توزیع استان یزد می‌تواند در بهبود وضعیت بازار، افزایش شفافیت قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مؤثر باشد.

در این نشست همچنین اقدامات و موانع پیش‌روی راه‌اندازی سکو‌های تنظیم بازار بررسی و بر ضرورت تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای عرضه مستقیم میوه و تره‌بار در استان یزد تأکید شد.