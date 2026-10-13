به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در این دیدار با اشاره به موفقیت‌های حاصل در تحقق سیاست‌های راهبردی رئیس جمهور مبنی بر نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و تشکر از ایشان، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸ پروژه آموزشی، ورزشی و پرورشی در استان بوشهر شامل ۱۷۴ کلاس درس با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در اولویت تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.

وی افزود: این طرح‌ها از پیشرفت بیش از ۷۰ درصد برخوردارند و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز، امکان افتتاح قریب به اتفاق آنها در دهه مبارکه فجر و تا پایان سال وجود دارد.

استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تحقق عدالت آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان خواستار استمرار حمایت وزارت آموزش و پرورش برای تامین منابع مالی این طرح‌ها شد.

زارع بیان کرد: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت فضا‌های آموزشی استان، به ارتقای کیفیت آموزش و فراهم سازی محیط تحصیلی استاندارد برای دانش‌آموزان کمک کند.

وی با بیان اینکه با همه آسیب‌های ناشی از چالش‌های جنگ تحمیلی، کلاس‌های درس دانش آموزان به صورت حضوری برگزار می‌شود گفت: ارتقای نمرات کتبی دانش‌آموزان، گامی در مسیر بهبود آموزشی و بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی هوشمند، تقویت فرایند‌های آموزشی و تلاش مستمر مجموعه آموزش و پرورش برای بهبود کیفیت یادگیری و افزایش موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان است.

استاندار بوشهر، میزان رشد نمرات کتبی دانش‌آموزان در استان بوشهر را موفقیت آمیز دانست و اظهار امیدواری کرد میزان موفقیت دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سراسری به نسبت سال گذشته افزایش یابد.

در این دیدار وزیر آموزش و پرورش نیز از فعالیت‌های استاندار و مجموعه مدیریت استان در زمینه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و مدرسه سازی تقدیر کرد.

کاظمی ابراز امیدواری کرد با تخصیص به‌موقع اعتبارات، شاهد تداوم موفقیت استان در نهضت عدالت آموزشی و همچنین تجهیز مدارس استان بوشهر باشیم.