دادستان عمومی و انقلاب عنبرآباد از تحویل چهار قبضه سلاح غیرمجاز شامل یک تیربار گرینوف و سه قبضه کلاشینکف به مرجع قضایی این شهرستان با همکاری اداره اطلاعات خبر داد.

تحویل یک تیربار گرینوف و ۳ کلاشینکف به دادستانی عنبرآباد

تحویل یک تیربار گرینوف و ۳ کلاشینکف به دادستانی عنبرآباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دادستان عمومی و انقلاب عنبرآباد از تحویل چهار قبضه سلاح غیرمجاز شامل یک تیربار گرینوف و سه قبضه کلاشینکف به مرجع قضایی این شهرستان با همکاری اداره اطلاعات خبر داد و اعتماد عمومی را از مؤلفه‌های اصلی تأمین و تداوم امنیت پایدار دانست.

حامد عمرانی با تأکید بر نقش اعتماد عمومی در ایجاد امنیت پایدار افزود: تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز به مرجع قضایی، نشانه اعتماد مردم به این نهاد قانونی است و تقویت و حفظ این اعتماد می‌تواند زمینه‌ساز استمرار امنیت پایدار در جامعه باشد.

دادستان عمومی و انقلاب عنبرآباد ضمن قدردانی از اعتماد مردم به دستگاه قضایی، درباره شرایط قانونی تحویل سلاح‌های غیرمجاز توضیح داد: افرادی که سلاح غیرمجاز خود را به‌صورت داوطلبانه به مرجع قضایی تحویل دهند، از مجازات قانونی مربوط به نگهداری سلاح معاف می‌شوند.

عمرانی همچنین تصریح کرد: چنانچه با سلاح موردنظر جرمی ارتکاب یافته باشد، تحویل سلاح و جلب رضایت شاکی می‌تواند در برخورداری فرد از رأفت اسلامی مؤثر باشد؛ با این حال، خودداری از تحویل سلاح غیرمجاز می‌تواند پیامد‌های سخت قانونی در پی داشته باشد.